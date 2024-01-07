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Хосе Игнасио Корнехо Флоримо выиграл второй этап «Дакара» в зачёте мотоциклов

Завершился второй этап ралли-марафона «Дакар-2024» в зачёте мотоциклов. Его победителем стал чилийский пилот Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, который выступает за команду «Хонда».

«Дакар» – 2024, Этап 2. Мотоциклы:

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 4:23.41.

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, KTM) +6:35.

3. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +6.48.

4. Рики Брабек (США, «Хонда») +7.14.

5. Себастьян Бюлер (Германия, «Хиро») +7.23.

6. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГасГас») + 7.53.

7. Тоби Прайс (Великобритания, КТМ) +8.16.

8. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хиро») +9.36.

9. Скайлер Хауэс (США, «Хонда») + 10.15.

10. Адриен Ван Беверен (Франция, «Хонда») +12.08.

Общий зачёт пилотов после двух этапов:

1. Росс Бранч («Хиро»).

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда»).

3. Рики Брабек («Хонда»).

4. Пабло Кинтанилья («Хонда»).

5. Кевин Бенавидес (КТМ).

6. Даниэль Сандерс («ГасГас»).

7. Сэм Сандерленд («ГасГас»).

8. Тоби Прайс (КТМ).

9. Адриен Ван Беверен («Хонда»).

10. Хоан Барреда Борт («Хиро»).

Напомним, в 2024 году «Дакар» состоится с 6 по 19 января. Соревнования в различных дисциплинах проходят в Саудовской Аравии.