Дмитрий Колтаков стал победителем 2-го этапа чемпионата России по мотогонкам на льду

В Каменске-Уральском завершился второй этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Его победителем стал Дмитрий Колтаков (Каменск-Уральский), набравший 26 очков. Второе место занял Динар Валеев из Тольятти, уступив лишь один балл победителю заезда (25). Действующий чемпион России Никита Богданов занял третье место с 23 очками.
Результаты второго этапа чемпионата России по мотогонкам на льду:
1. Дмитрий Колтаков (Каменск-Уральский) — 26 очков.
2. Динар Валеев (Тольятти) – 25 очков.
3. Никита Богданов (Уфа) – 23 очка.
4. Дмитрий Солянников (Шадринск) – 22 очка.
5. Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский) – 22 очка.
Чемпионат России по мотогонкам на льду. Промежуточная турнирная таблица после двух этапов:
1. Динар Валеев (Тольятти) — 54 очка.
2. Никита Богданов (Уфа) — 52.
3. Дмитрий Солянников (Шадринск) — 46.
4. Дмитрий Колтаков (Каменск-Уральский) — 42.
5. Матвей Волков (Шадринск) — 38.
Следующий этап пройдёт 13 и 14 января в Шадринске.