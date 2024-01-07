Дмитрий Колтаков стал победителем 2-го этапа чемпионата России по мотогонкам на льду

В Каменске-Уральском завершился второй этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Его победителем стал Дмитрий Колтаков (Каменск-Уральский), набравший 26 очков. Второе место занял Динар Валеев из Тольятти, уступив лишь один балл победителю заезда (25). Действующий чемпион России Никита Богданов занял третье место с 23 очками.

Результаты второго этапа чемпионата России по мотогонкам на льду:

1. Дмитрий Колтаков (Каменск-Уральский) — 26 очков.

2. Динар Валеев (Тольятти) – 25 очков.

3. Никита Богданов (Уфа) – 23 очка.

4. Дмитрий Солянников (Шадринск) – 22 очка.

5. Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский) – 22 очка.

Чемпионат России по мотогонкам на льду. Промежуточная турнирная таблица после двух этапов:

1. Динар Валеев (Тольятти) — 54 очка.

2. Никита Богданов (Уфа) — 52.

3. Дмитрий Солянников (Шадринск) — 46.

4. Дмитрий Колтаков (Каменск-Уральский) — 42.

5. Матвей Волков (Шадринск) — 38.

Следующий этап пройдёт 13 и 14 января в Шадринске.