Экс-пилот Ф-1 назвал гонщика, который может бросить вызов Ферстаппену в 2024 году

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс рассказал, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») является единственным, кто может бросить вызов голландцу Максу Ферстаппену («Ред Булл») в 2024 году.

«Как нейтральный болельщик я надеюсь, что в 2024 году «Мерседес» представит лучший болид. Потому что, если вы посмотрите исключительно на качества нынешних пилотов, я думаю, Льюис Хэмилтон – единственный, кто может приблизиться к Ферстаппену.

Я в основном говорю о качестве, заключающемся в способности стабильно выступать и быть очень стабильным на круге во время гонки. Как и Ферстаппен, Хэмилтон – тот, кто прекрасно работает с шинами. Оценивать определённые ситуации, чувствовать шины — в этом отношении они одинаковы», – приводит слова Альберса De Telegraaf.