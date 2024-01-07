Ford GT трёх разных поколений сразились в дрэг-битве

Сразу три различных модели спорткара Ford GT сразились в гонке по прямой на дистанцию в четверть мили по правилам дрэг-рейсинга. Видео заездов, в которых участвовал предоставленный Petersen Museum оригинальный Ford GT 40 1967 года, а также автомобиль второго поколения, выпущенный в 2006-м, и новейший Ford GT третьего поколения 2017-го, опубликованы на YouTube-канале Carwow.

Отмечается, что участвовавший в заездах автомобиль 1967 года выехал на трассу на старых шинах, обеспечивающих меньше сцепления, чем резина на более новых моделях. Кроме того, под капотом у музейного экспоната 4,7-литровый двигатель мощностью 310 лошадиных сил, в то время как агрегаты более новых версий выдают 560 и 650 сил соответственно.

Права на видео принадлежат Carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Carwow.

Быстрее всех четверть мили преодолела самая новая модель — Ford GT 2017 хватило одиннадцати секунд. Автомобиль 2006 года выпуска справился с дистанцией за двенадцать секунд, а Ford GT 40 1967-го понадобилось 13,9 секунды.

Отметим, что сегодня Ford GT самого первого поколения стоит миллионы долларов. Так, в 2016 году на Mecum Auctions дорожный Ford GT40 Mk1 1966 года был продан за $ 5,9 млн. Ещё один Ford GT40 Mk I 1966 года, выпущенный тиражом в 30 экземпляров, выставлен на торги, которые завершатся в Киссимми, штат Флорида, 14 января.