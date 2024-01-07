Байер рассказал, как Лоусон получил роль резервиста «Ред Булл»

Генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер рассказал, как резервный пилот команды «Ред Булл» в Формуле-1 Лиам Лоусон оказался в австрийской команде.

«Для меня главным импульсом стал Герхард Бергер, который сказал, что когда Лиам выступал в DTM, он был чертовски хорош. Герхард — большой поклонник гоночного стиля Лиама. Он сказал, что Лоусон — «тот самый».

Хельмут тоже был убеждён в его природной скорости, а вот Франц поначалу был настроен несколько более скептически. Он сказал: «Глядя на его результаты, я не уверен».

Если смотреть только на результаты, он не был бы выдающимся гонщиком, но он провёл много гонок, причём в разных категориях, во время которых снова и снова показывал, что в нём есть искра. Хельмут был на 100 процентов уверен в нём.

Франц, Кристиан и я провели долгую беседу, и так Лиам получил роль резервиста», — приводит слова Байера Speedcafe.