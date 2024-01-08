Мотогонщик «Дакара» пережил остановку сердца после серьезной аварии на втором этапе

Испанский мотогонщик Карлес Фалькон пережил остановку сердца после аварии на втором этапе ралли «Дакар». Сейчас он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Фалькон, выступающий за команду TwinTrail Racing Team на автомобиле Rally2-Spec KTM, попал в аварию на 448 км воскресного 463-километрового заезда между Аль-Хенакией и Аль-Дувадими.

Фалькону была оказана немедленная помощь командой, прибывшей на медицинском вертолете, после чего его пришлось перевезти в больницу Аль-Дувадими для дальнейшего лечения.

В заявлении организаторов первоначально сообщалось, что он находится в «тяжелом состоянии».

Вскоре после этого директор гонки «Дакар» Дэвид Кастера сообщил, что у Фалькона не было пульса, когда врач прибыл на место аварии. Его удалось успешно реанимировать, но для дальнейшего лечения его пришлось доставить в больницу.

Точный объем его травм будет ясен только после получения результатов всех анализов.