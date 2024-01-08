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Вольф ответил, рассматривает ли он возможность ухода из «Мерседеса»

Вольф ответил, рассматривает ли он возможность ухода из «Мерседеса»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он вариант с уходом из немецкой команды.

«Не думаю об отставке, потому что я всё ещё считаю, что могу внести свой вклад в команду в моей сфере деятельности. К сожалению, я не нашёл того, кто, по моему мнению, обладает большим зарядом энергии, большим энтузиазмом, большим количеством навыков — всеми теми факторами, которые, по моему мнению, важны для того, чтобы стать директором команды и исполнительным директором.

Я чувствую, что никогда не окажусь в такой ситуации. Я всегда нахожусь в поиске того, какой будет организационная структура в будущем. Может быть, она изменится. Может быть, не будет ни директора команды, ни генерального директора.

Мы огромная организация. Как глава «Мерседеса», я отвечаю за две с половиной тысячи человек — за всё, что связано с двигателями, шасси и другими программами всего коллектива», — приводит слова Вольфа Speedcafe.

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