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Двукратный чемпион «Дакара» Сэм Сандерленд сошёл после поломки байка на третьем этапе

Двукратный чемпион «Дакара» Сэм Сандерленд сошёл после поломки байка на третьем этапе
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Двукратный чемпион «Дакара» в зачёте мотоциклов 34-летний британец Сэм Сандерленд был вынужден сойти с гонки этого года на третьем этапе из-за механической неисправности его машины, возникшей через 11 километров после старта. Об этом информирует пресс-служба престижного ралли-марафона.

Сообщается, что Сандерленд предпринимал попытки отремонтировать мотоцикл, но успеха не добился.

Сэм побеждал на «Дакаре» в 2017 и 2022 годах.

После второго этапа «Дакара» этого года Сандерленд занимал шестое место. Лидером являлся чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо.

Напомним, в 2024 году «Дакар» проходит с 6 по 19 января. Соревнования в различных дисциплинах проходят в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что испанский мотогонщик Карлес Фалькон пережил остановку сердца после аварии на втором этапе «Дакара».

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