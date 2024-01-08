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Производитель быстрейших в мире электрогиперкаров может перейти на дизель

Производитель быстрейших в мире электрогиперкаров может перейти на дизель
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Хорватская компания Rimac, которая специализируется на создании электрических гиперкаров, в будущем может перейти на другие источники энергии, включая дизель. Об этом исполнительный директор компании Мате Римац заявил в интервью изданию Autocar.

«Rimac не обязательно должен быть электрическим. Мы занимаемся тем, что наиболее интересно в данный момент», — приводит издание слова Римаца. Исполнительный директор пояснил, что идея в том, чтобы использовать жидкие виды топлива для питания электромотора. Это позволит отказаться от массивных батарей, увеличивающих вес автомобиля. В качестве примера такого топлива Римац привёл сжиженный газ, водород и дизельное топливо.

Ранее Римац рассказал, что его компания разрабатывает проект беспилотного такси и планирует запустить его уже в 2026 году.

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