Даниил Квят рассказал о переговорах с «Феррари», объяснив, почему туда не перешёл

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят вспомнил, как вёл переговоры с итальянской командой «Феррари». Получить место в «Скудерии» Даниил мог в 2016 году. По словам Квята, его связи с «Ред Булл» в тот момент были слишком крепки.

«Зима была немного странной, потому что ко мне обратились из «Феррари» – Маурицио Арривабене. Он мне сказал: «Мы хотим, чтобы ты пилотировал за нас». И вот мы начали переговоры. Однако в конце концов стало ясно, что из этого ничего не выйдет, потому что мои связи с «Ред Булл» были довольно крепкими. Мы продолжили работу в 2016 году. А затем состоялась та памятная смена команд», — приводит слова Квята пресс-служба Формулы-1.

Квят покинул австрийскую команду в 2016 году, после чего перешёл в «Торо Россо». На смену Даниилу пришёл голландец Макс Ферстаппен, который выступает за «Ред Булл» до сих пор. Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году.