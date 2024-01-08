Кевин Бенавидес стал победителем 3-го этапа «Дакара» в мотоциклах после штрафа Кинтанильи

Аргентинский гонщик Кевин Бенавидес оказался победителем третьего этапа ралли-марафона «Дакар-2024» в зачёте мотоциклов. Бенавидес стал триумфатором этапа после пятиминутного штрафа, который получил чилийский гонщик Пабло Кинтанилья. Вторым в итоге стал Рики Брабек («Хонда»), а топ-3 замкнул Адриен Ван Беверен («Хонда»).
«Дакар»-2024, этап 3. Мотоциклы:
1. Кевин Бенавидес (KTM) – 4:39.28.
2. Рики Брабек («Хонда») +1.11.
3. Адриен Ван Беверен («Хонда») +2.51.
4. Скайлер Хаус («Хонда») +2.57.
5. Росс Бранч («Хиро») +3.18.
6. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») +3.34.
7. Пабло Кинтанилья («Хонда») +4.14.
8. Штефан Свитко (KTM) +5.04.
9. Тоби Прайс (KTM) +6.36.
10. Мартин Михек (КТМ) +7.32.
Общий зачёт пилотов после трёх этапов:
1. Росс Бранч («Хиро») – 14:32.51.
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») +3.11.
3. Рикки Брабек («Хонда») +5.08.
4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +16.16.
5. Адриен Ван Беверен (Франция, «Хонда») +20.16.