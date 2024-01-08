Кевин Бенавидес стал победителем 3-го этапа «Дакара» в мотоциклах после штрафа Кинтанильи

Аргентинский гонщик Кевин Бенавидес оказался победителем третьего этапа ралли-марафона «Дакар-2024» в зачёте мотоциклов. Бенавидес стал триумфатором этапа после пятиминутного штрафа, который получил чилийский гонщик Пабло Кинтанилья. Вторым в итоге стал Рики Брабек («Хонда»), а топ-3 замкнул Адриен Ван Беверен («Хонда»).

«Дакар»-2024, этап 3. Мотоциклы:

1. Кевин Бенавидес (KTM) – 4:39.28.

2. Рики Брабек («Хонда») +1.11.

3. Адриен Ван Беверен («Хонда») +2.51.

4. Скайлер Хаус («Хонда») +2.57.

5. Росс Бранч («Хиро») +3.18.

6. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») +3.34.

7. Пабло Кинтанилья («Хонда») +4.14.

8. Штефан Свитко (KTM) +5.04.

9. Тоби Прайс (KTM) +6.36.

10. Мартин Михек (КТМ) +7.32.

Общий зачёт пилотов после трёх этапов:

1. Росс Бранч («Хиро») – 14:32.51.

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») +3.11.

3. Рикки Брабек («Хонда») +5.08.

4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +16.16.

5. Адриен Ван Беверен (Франция, «Хонда») +20.16.