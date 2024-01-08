Немецкий мотогонщик доставлен в больницу после аварии на 3-м этапе «Дакара»

Немецкий пилот Себастьян Бюлер, выступающий в зачёте мотоциклов и представляющий команду «Хиро», был госпитализирован после аварии на третьем этапе ралли-марафона «Дакар». Об этом информирует пресс-служба соревнований.

Сообщается, что Бюлер упал с мотоцикла на 360 км спецучастка. Прежде чем спортсмена отправили в госпиталь, первую помощь ему оказали Тоби Прайс (KTM) и Скайлер Хауса («Хонда»). Отмечается, что Себастьян оставался в сознании и мог двигаться, но при этом жаловался на боли в спине. В результате было решено доставить воздушным путём в больницу для обследования.

Напомним, победителем третьего этапа «Дакара» в зачёте мотоциклов стал аргентинский гонщик Кевин Бенавидес. Изначально триумфатором был Пабло Кинтанилья, но впоследствии чилиец переместился на седьмую позицию из-за штрафа.