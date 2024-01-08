Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Немецкий мотогонщик доставлен в больницу после аварии на 3-м этапе «Дакара»

Немецкий мотогонщик доставлен в больницу после аварии на 3-м этапе «Дакара»
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий пилот Себастьян Бюлер, выступающий в зачёте мотоциклов и представляющий команду «Хиро», был госпитализирован после аварии на третьем этапе ралли-марафона «Дакар». Об этом информирует пресс-служба соревнований.

Сообщается, что Бюлер упал с мотоцикла на 360 км спецучастка. Прежде чем спортсмена отправили в госпиталь, первую помощь ему оказали Тоби Прайс (KTM) и Скайлер Хауса («Хонда»). Отмечается, что Себастьян оставался в сознании и мог двигаться, но при этом жаловался на боли в спине. В результате было решено доставить воздушным путём в больницу для обследования.

Напомним, победителем третьего этапа «Дакара» в зачёте мотоциклов стал аргентинский гонщик Кевин Бенавидес. Изначально триумфатором был Пабло Кинтанилья, но впоследствии чилиец переместился на седьмую позицию из-за штрафа.

Материалы по теме
Кевин Бенавидес стал победителем 3-го этапа «Дакара» в мотоциклах после штрафа Кинтанильи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android