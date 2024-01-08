«Мерседес» останется поставщиком силовых установок для «Уильямса» в 2026 году

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила о продлении сотрудничества с немецким коллективом «Мерседес», который сохранит роль поставщика силовых установок в 2026 году.

«У нас давнее сотрудничество с «Мерседесом», и мы рады расширить его. Опыт, поддержка и технологии, предлагаемые «Мерседесом», идеально соответствуют целям команды в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Соглашение является позитивным решением и частью наших будущих стремлений. При этом мы не откажемся от нашего опыта в производстве», — приводит слова главы команды Джеймса Ваулза пресс-служба «Уильямса».

«Мы рады подтвердить, «Уильямс» станет второй клиентской командой, которой мы будем поставлять силовые установки в 2026 году. Сегодняшние новости подчеркнут способность «Мерседеса» к предложению в Ф-1 и укрепят наше направление в автоспорте», — сказал Тото Вольф.