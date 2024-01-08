В Индианаполисе Ford Mustang влетел в дом. Это произошло на улице Шелби

В американском городе Индианаполис, известном знаменитой 500-мильной гонкой IndyCar, в результате дорожно-транспортного происшествия спорткар Ford Mustang вылетел с дороги и врезался в здание, пробив стену. По данным пожарной службы города, водитель смог самостоятельно покинуть автомобиль и был доставлен в больницу для обследования.

Авария Ford Mustang в Индианаполисе Фото: Пожарная служба Индианаполиса

Сообщается, что инцидент произошёл на улице Шелби. Она так названа в честь поселения, находившегося здесь ещё в XIX веке, и не имеет отношения к инженеру Кэроллу Шелби, который в том числе известен созданием модифицированных версий Ford Mustang.

Авария Ford Mustang в Индианаполисе Фото: Пожарная служба Индианаполиса

Одной из таких машин была Shelby GT500, созданной в 1964 году. Недавно компания Hi-Tech Automotive объявила о возрождении этого автомобиля — современный экземпляр, построенный по лицензии Carroll Shelby Licensing, можно приобрести по цене от $ 270 тыс.