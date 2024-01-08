«В какой-то момент он понял». Ферстаппен рассказал, как отучал Марко от ранних звонков

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», звёздный голландец Макс Ферстаппен признался, что игнорирует ранние звонки от руководства команды. В частности, Ферстаппен рассказал о том, как приучал советника Хельмута Марко не звонить ему утром.

«Я просто не ответил. Я решил, что не буду отвечать на телефонные звонки в такое время, потому что сплю. После я перезвонил ему в 10 утра. Думаю, в какой-то момент он понял, что я не буду отвечать ему в 7:30 или 8:00. Мне кажется, что это ему по душе, потому что я установил границы. Он такой же», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport-Magazin.

Ранее бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс назвал гонщика, который может бросить вызов Ферстаппену в 2024 году.