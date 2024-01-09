В Великобритании восстановят машину, поставившую рекорд скорости в 1927 году

В Великобритании планируют восстановить автомобиль Sunbeam 1000 hp, который в 1927 году установил рекорд скорости на суше, первым преодолев барьер в 200 миль/час и достигнув 327,97 км/ч. Мероприятие по сбору средств на проект состоится 27 января в Национальном автомобильном музее в городе Бьюли в Великобритании, где Sunbeam находится в данный момент.

Автомобиль был разработан в 1926 году инженерами Automobiles Talbot-Darracq под руководством Луи Коталена при участии Джека Ирвинга. Машина приводилась в движение парой авиационных двигателей Sunbeam Matabele объёмом 22,4 литра и мощностью 435 лошадиных сил каждый. Один двигатель располагался спереди, другой — сзади.

Sunbeam 1000 hp перед первыми тестами в 1927 году Фото: E. Bacon/Topical Press Agency/Hulton Archive/Getty Images

Sunbeam 1000 hp стал первым неамериканским автомобилем, который участвовал в заездах на установление рекорда скорости на пляже Дайтоны. 29 марта 1927 года Генри Сигрейв за рулём этой машины установил рекорд скорости на суше на отметке 327,97 км/ч, существенно перекрыв прежнее достижение (281,44 км/ч).

В данный момент планируется восстановить автомобиль и оригинальные двигатели, чтобы в 2027 году — к столетию установления рекорда — привезти Sunbeam в Дайтону. В дальнейшем эту машину планируется выставлять в музеях, школах и университетах.