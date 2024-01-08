Тост: ни один напарник Ферстаппена не выйдет за рамки второго номера

Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о трёхкратном чемпионе мира и пилоте «Ред Булл», голландце Максе Ферстаппене.

«Вижу ли я кого-то, кто мог бы составить Ферстаппену конкуренцию в будущем? Нет. Если у Макса будет хорошая машина, он выиграет ещё немало гонок и титулов. Он ещё не подошёл к пределу возможностей и станет ещё лучше. Ни один гонщик, который станет его напарником, не выйдет за рамки второго номера», — приводит слова Тоста издание F1-Insider.

Напомним, в нынешнем сезоне Ферстаппен переписал сразу несколько рекордов Формулы-1. Голландец выиграл 19 этапов из 22. Также он победил в 10 гонках подряд. Его серия стала длиннейшей в истории чемпионатов.