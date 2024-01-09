Франц Тост сказал, когда начнёт переговоры с «Ред Булл» о должности советника

Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост сообщил, что начнёт переговоры с «Ред Булл» о контракте советника, которым на данный момент является Хельмут Марко.

«Два года назад я сказал Дитриху Матешицу, что не хочу стоять на пит-уолле в 70 лет. Он сказал, что нужно дождаться преемника. Итак, это произошло с Лораном Мекисом и Питером Байером. Я оставляю «Альфа Таури» в надёжных руках.

Да, обсуждения [позиции советника] состоятся 15 января. Посмотрим, как именно я продолжу работу в «Ред Булл». В общем-то, я всегда буду связан с автоспортом, поэтому могу представить себя как советника.

Работа на телевидении? Это точно не моё, пришлось бы давать слишком много политичных ответов. Многие не смогут ужиться с правдой. Ральф Шумахер говорит слишком прямо для большинства. Я был бы ещё радикальней», — приводит слова Тоста F1-Insider.