Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер назвал самого успешного гонщика Формулы-1 всех времён. Это не Ферстаппен

Хорнер назвал самого успешного гонщика Формулы-1 всех времён. Это не Ферстаппен
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер комплиментарно высказался о гонщике «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.

«В настоящий момент Льюис Хэмилтон является самым успешным гонщиком всех времён», — приводит слова Хорнера PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте The Secrets of Success.

Напомним, Хэмилтон стал гонщиком «Мерседеса» перед сезоном-2013. Вместе с немецкой командой британец шесть раз завоёвывал чемпионский титул в Формуле-1 и поспособствовал победе в восьми розыгрышах Кубка конструкторов. Первое чемпионство Льюис выиграл с «Маклареном». В настоящий момент Хэмилтону 39 лет. По итогам прошлого сезона «Королевских гонок» Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка.

Материалы по теме
Что случится в Ф-1 в 2024 году: Ферстаппен — 4-кратный, Хэмилтон победит, команды заноют
Что случится в Ф-1 в 2024 году: Ферстаппен — 4-кратный, Хэмилтон победит, команды заноют
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android