Хорнер назвал самого успешного гонщика Формулы-1 всех времён. Это не Ферстаппен

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер комплиментарно высказался о гонщике «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.

«В настоящий момент Льюис Хэмилтон является самым успешным гонщиком всех времён», — приводит слова Хорнера PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте The Secrets of Success.

Напомним, Хэмилтон стал гонщиком «Мерседеса» перед сезоном-2013. Вместе с немецкой командой британец шесть раз завоёвывал чемпионский титул в Формуле-1 и поспособствовал победе в восьми розыгрышах Кубка конструкторов. Первое чемпионство Льюис выиграл с «Маклареном». В настоящий момент Хэмилтону 39 лет. По итогам прошлого сезона «Королевских гонок» Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка.