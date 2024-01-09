Хорнер — о привилегиях Ферстаппена: это неизбежно. То же самое у «Мерседеса» с Хэмилтоном

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался на тему привилегий голландского пилота Макса Ферстаппена в команде. По словам Хорнера, любой статусный и успешный гонщик будет получать преференции. В качестве примера Кристиан привёл Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Я бы сказал, что это неизбежно в любом виде спорта. Макс пришёл к нам подростком, а сейчас он чемпион мира. Я думаю, то же самое в случае с Льюисом Хэмилтоном. Он будет иметь больше влияния в команде, чем его товарищ, потому что его ценность для гоночного коллектива значительно выше. Конечно, определённые привилегии будут, но важно держать ситуацию под контролем», — приводит слова Хорнера PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте The Secrets of Success.