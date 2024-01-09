Команда «Ред Булл» представит 1250-сильный гиперкар. Он будет стоить почти € 6 млн

Команда Формулы-1 «Ред Булл» работает над созданием трекового гиперкара с гибридной силовой установкой мощностью 1250 лошадиных сил, подтвердил в интервью Sky Sports F1 руководитель коллектива Кристиан Хорнер. Новинка, созданная при участии Эдриана Ньюи, будет представлена в 2024 году и получит название RB17.

Известно, что в «Ред Булл» планируют выпустить лишь 50 экземпляров автомобиля, причём в год команда будет производить лишь по 15 таких машин. Доставка гиперкара получателям начнётся не ранее 2025 года. Сообщается, что машина не будет сертифицирована для дорог общего пользования, а использовать её можно будет только на трассе. Предполагаемая стоимость гиперкара — £ 5 млн (€ 5,8 млн).

Отметим, что это уже не первый серийный гиперкар, созданный Эдрианом Ньюи. В годы сотрудничества «Ред Булл» с «Астон Мартин» знаменитый инженер стал одним из авторов проекта Aston Martin Valkyrie — гиперкара с гибридной силовой установкой мощностью 1176 лошадиных сил и системой KERS от Rimac.

Стоимость Valkyrie составляет $ 3,5 млн, а всего будет выпущено 150 таких машин. Ранее появились фотографии Valkyrie, доставленной Кристиану Хорнеру, а кроме того, Фернандо Алонсо признался, что заказал себе такой автомобиль.