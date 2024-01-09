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ESPN US: две команды Ф-1 пытались переманить Албона в прошлом году

ESPN US: две команды Ф-1 пытались переманить Албона в прошлом году
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Пилот «Уильямса» Александер Албон являлся трансферной целью для двух команд Формулы-1 в минувшем сезоне. Об этом информирует ESPN US со ссылкой на свои источники.

«Источники сообщили ESPN, что две команды в прошлом году безуспешно пытались добиться расторжения контракта Албона с «Уильямсом», чтобы он выступал за них. Несколько гоночных коллективов следят за ситуацией, оценивая планы на будущее», — говорится в сообщении издания.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Формулы-1 Албон занял 13-е место в общем зачёте пилотов, набрав 27 очков и опередив своего партнёра по «Уильямсу» Логана Сарджента на 26 баллов (1). Гонщик принял участие во всех 22 гонках 2023 года, не сумев завершить четыре из них.

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