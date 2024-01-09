Фернандо Алонсо показал приобретённый спорткар Aston Martin Vantage DTM

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фотографии недавно приобретённого автомобиля Aston Martin Vantage DTM.

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Испанец купил тестовую версию автомобиля. Ранее отмечалось, что Алонсо попросил внести в него некоторые модификации, чтобы сделать машину более комфортной для езды на городских трассах. В частности, авто оснастили пассажирским сиденьем. Цена покупки не разглашалась.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Алонсо занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл» (575 баллов).

Ранее Фернандо рассказал о важности своей программы для молодых пилотов.