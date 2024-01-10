Corvette от Hennessey установил рекорд трассы Формулы-1 в Остине

Победитель «24 часов Ле-Мана» и гонок по подъёму на холм Пайкс-Пик Дэвид Донохью установил новый рекорд «Трассы Америк» в Остине для автомобиля Chevrolet Corvette.

Американец пилотировал Corvette C8 Z06, который принадлежит основателю тюнинг-ателье Hennessey Performance Джону Хеннеси и доработан пакетом обновлений Z07. Он включает в себя колёсные диски из углеродного волокна, а также карбоновый аэродинамический обвес.

Права на видео принадлежат Hennessey Performance. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hennessey Performance.

Несмотря на не самые благоприятные условия, Донохью проехал круг по «Трассе Америк» за 2:19,18, превзойдя прежний рекорд Corvette на три десятых секунды — он был установлен на автомобиле Corvette Z06 Speed Phenom и составлял 2:19,48.

Отметим, что абсолютному рекорду для сертифицированных для дорог общего пользования автомобилей даже Corvette от Hennessey уступил несколько секунд. Так, в 2020 году Джоэль Миллер за рулём Czinger 21C проехал «Трассу Америк» за 2:11,33. Для сравнения, Валттери Боттас за рулём болида команды «Мерседес» в 2019 году выиграл квалификацию проходившего на этом автодроме Гран-при США Формулы-1 со временем круга 1:32,029.