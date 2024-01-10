На аукцион выставлена гоночная Ferrari 1960 года. За неё хотят € 11 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который состоится в Париже 31 января, выставлена редчайшая Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione — она была построена в 1960 году и заняла седьмое место в абсолютном зачёте гонки «12 часов Себринга». В общей сложности таких 250 GT SWB Berlinetta Competizione с алюминиевым кузовом было построено лишь 45 экземпляров. Ожидаемая стоимость этой машины — € 9-11 млн.

Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 1960 года Фото: rmsothebys.com

250 GT SWB Berlinetta Competizione — это спортивная версия легендарной Ferrari 250. 250 GT SWB в конце 1950-х разрабатывали Гьотто Бидзаррини, Карло Кити и Мауро Форгьери, это одна из самых известных и успешных Ferrari в гонках GT.

Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione Фото: rmsothebys.com

Выставленный на торги экземпляр дебютировал в гонках в «12 часах Себринга» 1960 года — экипаж Джорда Арентса и Уильяма Кимберли завоевал на нём седьмое место в абсолютном зачёте и стал пятым в классе S3.0. В том же году Боб Гроссман проехал на этой машине ещё несколько гонок национального чемпионата спорткаров SCCA, выиграв этап в Бриджхэмптоне, а также соревнования на Кубок Вандербилта на «Рузвельт Рейсвей».

Интерьер Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione Фото: rmsothebys.com

Отметим, что это будет не единственный лот парижского аукциона с богатой автоспортивной историей. На этом же мероприятии на торги будет выставлен гоночный спортпрототип Porsche 962C, который занял 10-е место в «24 часах Ле-Мана» 1991 года.