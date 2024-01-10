Чемпион Формулы-1: Хэмилтон сейчас даже лучше, чем был пять или шесть лет назад

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о семикратном чемпионе «Королевских гонок», пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.

«Когда побеждаешь столько лет, а потом внезапно лишаешься этого, можешь, столкнуться с двумя вариантами развития событий. Во-первых, можешь просто сказать: «Что ж, в этом больше нет смысла, я хочу завершить карьеру. Я так долго был на пике, а теперь не выиграл ни одной гонки за два года». Но также это может вызвать у пилота ещё большее желание вернуться в борьбу. И я думаю, что Льюис сейчас находится как раз в таком положении.

Льюис так же хорош, как всегда с точки зрения скорости, но при этом сейчас он кажется гораздо более уверенным в себе, поэтому допускает меньше ошибок. Так что сейчас он даже лучше, чем был пять или шесть лет назад», — приводит слова Баттона Sky Sports.