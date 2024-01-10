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Авторитетный портал назвал шаг правительства Италии, который ударит по «Феррари»

Авторитетный портал назвал шаг правительства Италии, который ударит по «Феррари»
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Авторитетное автоспортивное издание Racingnews365 предположило, что начиная с нового сезона Формулы-1 итальянская команда «Феррари» может столкнуться с существенными трудностями.

Проблемы могут возникнуть из-за отмены в Италии декрета об экономическом росте Decreto Crescita, согласно которому иностранные специалисты, прибывавшие в страну, платили подоходный налог в размере 50% от суммы заработка. Это делалось для поддержки экономики Италии, а также привлечения в страну квалифицированных кадров. Действовал декрет с лета 2019 года. В этом году ему решили отменить.

Как считает Racingnews365, «Феррари», которая традиционна привлекает многих сотрудников из-за рубежа, в частности Великобритании, может оказаться в непростом положении.

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