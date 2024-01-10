Пабло Кинтанилья выиграл 5-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов, Бранч стал новым лидером

Завершился пятый этап престижного ралли-рейда «Дакар»-2024 в зачёте мотоциклов. Его победителем стал чилийский гонщик Пабло Кинтанилья. Вторым был француз Адриен Ван Беверен. Тройку сильнейших замкнул представитель Австралии Тоби Прайс.
«Дакар»-2024, этап 5. Мотоциклы:
1. Пабло Кинтанилья («Хонда») –1:32.53;
2. Адриен Ван Беверен («Хонда») +0.37;
3. Тоби Прайс (KTM) +1.39;
4. Дэниел Сандерс (Gasgas) +2.58;
5. Росс Бранч («Хиро») +3.42;
6. Рики Брабек («Хонда») +3.48;
7. Штефан Свитко (KTM) +4.10;
8. Лусиано Бенавидес («Хускварна») +4.22;
9. Скайлер Хаус («Хонда») +4.55;
10. Ромен Дюмонтье («Хускварна») +5.05.
Общий зачёт пилотов после пяти этапов:
1. Росс Бранч («Хиро») – 19:05.03.
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») +1.14.
3. Рики Брабек («Хонда») +3.47.
4. Адриен Ван Беверен («Хонда») +18.10.
5. Кевин Бенавидес (KTM) +21.17.