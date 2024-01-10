Аль-Аттия выиграл 5-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников, Лёбу дали 15-минутный штраф

Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия стал победителем пятого этапа престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте внедорожников. Ближайшего преследователя, француза Герлена Шишери, он опередил почти на две минуты. Топ-3 замкнул аргентинский гонщик Хуан Крус Якопини.
Отметим, что один из претендентов на победу Себастьен Лёб получил 15-минутный штраф за пропуск контрольной точки.
«Дакар»-2024. Внедорожники. Пятый этап:
1. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») — 1:37.25.
2. Герлен Шишери («Тойота») +1.51.
3. Хуан Крус Якопини («Продрайв») +1.58.
4. Язид Аль-Раджи («Тойота») +2.00.
5. Сет Кинтеро («Тойота») +2:52.
6. Гийом Де Мевиус («Тойота») +3.08.
7. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +4.20.
8. Маттиас Экстрём («Ауди») +5.16.
9. Мартин Прокоп («Форд») +5.41.
10. Вайдотас Жала («Мини»).
Положение после этапа 5:
1. Язид Аль-Раджи («Тойота») – 17:24.04
2. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +9.03
3. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +11.31
4. Маттиас Экстрём («Ауди») +22.58.
5. Матьё Серрадори («Сенчури») +31.00.
...9. Себастьен Лёб («Продрайв») +43.03.