Аль-Аттия выиграл 5-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников, Лёбу дали 15-минутный штраф

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Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия стал победителем пятого этапа престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте внедорожников. Ближайшего преследователя, француза Герлена Шишери, он опередил почти на две минуты. Топ-3 замкнул аргентинский гонщик Хуан Крус Якопини.

Отметим, что один из претендентов на победу Себастьен Лёб получил 15-минутный штраф за пропуск контрольной точки.

«Дакар»-2024. Внедорожники. Пятый этап:

1. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») — 1:37.25.

2. Герлен Шишери («Тойота») +1.51.

3. Хуан Крус Якопини («Продрайв») +1.58.

4. Язид Аль-Раджи («Тойота») +2.00.

5. Сет Кинтеро («Тойота») +2:52.

6. Гийом Де Мевиус («Тойота») +3.08.

7. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +4.20.

8. Маттиас Экстрём («Ауди») +5.16.

9. Мартин Прокоп («Форд») +5.41.

10. Вайдотас Жала («Мини»).

Положение после этапа 5:

1. Язид Аль-Раджи («Тойота») – 17:24.04

2. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +9.03

3. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +11.31

4. Маттиас Экстрём («Ауди») +22.58.

5. Матьё Серрадори («Сенчури») +31.00.

...9. Себастьен Лёб («Продрайв») +43.03.