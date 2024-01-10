Дженсон Баттон назвал слабое место Ландо Норриса

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о гонщике «Макларена» Ландо Норрисе.

«Ландо обладает необыкновенным талантом, это действительно правда. Я наблюдал за ним с тех пор, как он впервые сел за руль болида Формулы-1. Это было в Венгрии, и я помню это, потому что в то время я выступал за команду.

И удивительно, как быстро он с адаптировался. Но порой он слишком много думает, и иногда это причиняет ему боль, потому что он слишком много рефлексирует и беспокоится, что он недостаточно хорош. Но он хорош. Он исключительный талант, и я не могу дождаться, когда увижу его в автомобиле, который сможет бороться за победы. Но я не знаю, когда это произойдёт», — приводит слова Баттона Racingnews365.