Инсайдер: Гюнтер Штайнер покинет «Хаас»

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» итальянец Гюнтер Штайнер покинет коллектив, сообщает в социальных сетях датский журналист Йеппе Олесен.

«Согласно моему источнику, Гюнтер Штайнер не является членом «Хааса» с сегодняшнего дня», — написал Олесен в соцсети X (ранее Twitter).

Гюнтеру Штайнеру 58 лет. Специалист является руководителем «Хааса» с момента дебюта команды в «королевских гонках» в 2016 году. Лучший результат американского коллектива пришёлся на сезон-2018, когда он занял итоговое пятое место в Кубке конструкторов.

В минувшем сезоне «Хаас» занял последнее, десятое место. Датчанин Кевин Магнуссен стал 19-м в личном зачёте, немец Нико Хюлькенберг – 16-м.