В Италии возродили легендарную Ferrari. У неё новый облик и больше 1000 лошадиных сил

Итальянская компания Angelelli Automobili представила автомобиль Effequaranta — новейшую интерпретацию Ferrari F40, одного из самых известных суперкаров конца 80-х и начала 90-х.

Angelelli Automobili Effequaranta построена на усовершенствованной платформе Ferrari SF90 и приводится в движение гибридной силовой мощностью 1150 лошадиных сил. Машина также обладает системой предиктивной аэродинамики, подстраиваясь под скорость и стиль движения автомобиля. Создатели заявляют, что автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,1 секунды, а её максимальная скорость превышает 360 км/ч.

Права на видео принадлежат Angelelli Automobili. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Angelelli Automobili.

«Сочетание вневременной красоты Ferrari F40 с возможностями SF90 и мастерством Angelelli Automobili делают Effequaranta автомобильным шедевром, который отдаёт дань уважения прошлому и смело смотрит в будущее», — указано на сайте авторов проекта.

Отметим, что Ferrari F40 производилась с 1982 по 1992 год — за пять лет в общей сложности выпущено чуть более 1300 таких автомобилей. Известно, что F40 владели в том числе чемпионы Формулы-1 Ален Прост и Найджел Мэнселл, а Жан Алези называл этот автомобиль своим любимым. Среди других известных владельцев Ferrari F40 футболист Диего Марадона, барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон и оперный певец Лучано Паваротти.