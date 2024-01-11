Источник: Гюнтеру Штайнеру не дали посетить базу «Хааса» и попрощаться с командой

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не смог попрощаться с командой, сообщает Fastest Pitstop со ссылкой на подкаст Sky Sports F1.

По информации источника, владельцы команды не разрешили Штайнеру посетить базу и попрощаться с бывшими подчинёнными. Также сообщается, что многие в команде разочарованы таким решением.

Напомним, накануне, 10 января, стало известно, что Гюнтер Штайнер покинул свой пост после 10 лет работы в команде из-за разногласий с владельцем команды Джином Хаасом. Новым руководителем стал японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

Сообщалось, что Штайнер и Хаас разошлись во мнениях по поводу потенциала команды в её нынешнем виде. Штайнер настаивал на дополнительных инвестициях, а владелец команды не желал вкладывать средства.