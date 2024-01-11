Джин Хаас — об увольнении Штайнера: мне неинтересно и дальше быть десятыми

Джин Хаас, владелец команды Формулы-1 «Хаас», высказался о причинах увольнения Гюнтера Штайнера с поста руководителя команды.

«Всё сводилось к недостаточной производительности. И вот мы выступаем уже восьмой сезон, позади более 160 гонок – но мы никогда не были на подиуме. Последние пару лет мы были десятыми или девятыми.

Я не пытаюсь свалить всю вину на Гюнтера или что-то в этом роде, просто кажется, что сейчас подходящее время, чтобы внести изменения и попробовать другое направление, потому что продолжать то, что мы делали, не имеет смысла. Не похоже, что это когда-то заработает.

Мне нравится Гюнтер, он действительно хороший человек, действительно сильная личность. У нас был тяжёлый конец сезона. И я правда не понимаю причин. Надо спросить Гюнтера, что пошло не так. В конце концов, речь идёт о производительности. Я больше не заинтересован в том, чтобы и дальше быть десятыми.

У нас отличная команда, отличные двигатели и действительно отличные гонщики. Нет причин, по которым мы должны занимать 10-е место. Я не могу понять, как мы можем быть там со всем тем оборудованием и людьми, которые у нас есть», — приводит слова Хааса официальный сайт Формулы-1.