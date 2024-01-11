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Джин Хаас высказался о возможности продать свою команду Формулы-1

Джин Хаас высказался о возможности продать свою команду Формулы-1
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Джин Хаас, владелец «Хааса», ответил на вопрос о возможной продаже своей команды Формулы-1.

«Я пришёл в Формулу-1 не для того, чтобы затем продать команду. Я пришёл сюда, потому что хотел участвовать в гонках. Гюнтер придерживался той же точки зрения. Мы здесь не для того, чтобы зарабатывать деньги, мы хотим участвовать в гонках и быть конкурентоспособными. Если вы посмотрите на любую команду, исторически у каждой найдётся много хороших и много плохих лет.

Мы уже продержались восемь лет и далеки от ситуации, которая может привести к банкротству. Но я, конечно, хочу, чтобы команда жила в течение следующих 10 лет», — приводит слова Хааса официальный сайт Формулы-1.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Хаас» занял 10-е место в Кубке конструкторов, набрав лишь 12 очков.

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