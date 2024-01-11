Бывший пилот Ф-1: Ферстаппен моложе и быстрее, Хэмилтон не осуществит мечту о 8-м титуле

Бывший пилот Формулы-1 Эдди Ирвайн считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не сможет составить конкуренцию Максу Ферстаппену из «Ред Булл» в борьбе за титул в новом сезоне Формулы-1.

«Эпоха триумфов Хэмилтона и «Мерседеса» уже прошла. Но Льюис по-прежнему остаётся очень хорошим гонщиком, который сосредоточен на своих целях и хочет добиваться результата.

Он по-прежнему прекрасно проявляет себя за рулем болида Формулы-1, но сравнивать его с Ферстаппеном тяжело, ведь Макс моложе, у него чуть больше скорости и огромная вера в свои способности.

Если команда Тото Вольфа сможет создать ещё одну быструю машину, Льюис, несомненно, сможет выиграть одну или несколько гонок, чего ему не удавалось в последние два сезона. Со всем своим опытом он продемонстрировал, что умеет использовать каждый шанс – и квалификациях, и в гонках. Однако я сомневаюсь, что он сможет снова выиграть титул и реализовать свою мечту о восьмом чемпионстве», – приводит слова Ирвайна La Gazzetta dello Sport.