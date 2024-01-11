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Источник назвал дату презентации болида «Ред Булл» на сезон Формулы-1 2024 года

Источник назвал дату презентации болида «Ред Булл» на сезон Формулы-1 2024 года
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» представит свой новый болид 8 февраля, сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, 8 февраля австрийский коллектив проведёт презентацию своего нового болида, несмотря на то, что команде ещё предстоит повторно пройти обязательный краш-тест нового шасси, организованный Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Ранее стало известно, что инженеры «Ред Булл» пошли на риск ради снижения массы болида, и шасси не смогло пройти краш-тест.

Напомним, в минувшем сезоне «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов благодаря выступлениям пилотов команды — Макс Ферстаппен также досрочно выиграл своей третий титул чемпиона мира, а его напарник Серхио Перес стал вторым в личном зачёте пилотов.

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