Источник назвал дату презентации болида «Ред Булл» на сезон Формулы-1 2024 года

Команда Формулы-1 «Ред Булл» представит свой новый болид 8 февраля, сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, 8 февраля австрийский коллектив проведёт презентацию своего нового болида, несмотря на то, что команде ещё предстоит повторно пройти обязательный краш-тест нового шасси, организованный Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Ранее стало известно, что инженеры «Ред Булл» пошли на риск ради снижения массы болида, и шасси не смогло пройти краш-тест.

Напомним, в минувшем сезоне «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов благодаря выступлениям пилотов команды — Макс Ферстаппен также досрочно выиграл своей третий титул чемпиона мира, а его напарник Серхио Перес стал вторым в личном зачёте пилотов.