За редкую Ferrari хотят почти $ 40 млн. Спорткар 1958 года выставлен на аукцион

На аукцион RM Sotheby’s выставлена одна из редчайших моделей в истории Ferrari — 250 Testa Rossa в кузове от Серджио Скальетти. В общей сложности таких машин было выпущено лишь 19 экземпляров. Торги пройдут с 21 по 23 февраля, ожидаемая стоимость лота — $ 33-38 млн.

Ferrari 250 Testa Rossa 1958 года Фото: rmsothebys.com

На аукцион выставлена машина в кузове спайдер с серийным номером 0738 TR. Автомобиль выпущен в 1958 году и дебютировал в гонках в Бразилии, на ней побеждали Жан-Луи Ласерда и Камилло Кристофаро. Позднее автомобиль принимал участие в исторических Гран-при Монако и «Милле Милья», а также «Классике Ле-Мана».

Ferrari 250 Testa Rossa 1958 года Фото: rmsothebys.com

Недавно автомобиль прошёл полную реставрацию специалистами Ferrari Classiche и в реестре Red Book значится, как одна из редких Testa Rossa с оригинальным двигателем и трансмиссией.

Отметим, что аукционный рекорд стоимости Ferrari был установлен в ноябре прошлого года — в Нью-Йорке 250 GTO 1962 года выпуска куплена по цене $ 51,7 млн.