Мексиканское издание обвинило Ферстаппена в неуважении к партнёру по команде

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвергся жёсткой критике со стороны мексиканского издания esto.com.mx.

Всё дело в недавнем интервью трёхкратного чемпиона мира, в котором ему предложили выбрать двух пилотов, которых он взял бы в свою команду мечты. Ферстаппен назвал себя и гонщика «Макларена» Ландо Норриса.

Авторы издания обвинили Ферстаппена в неуважении к Серхио Пересу. По их мнению, нидерландец таким образом намекает руководству команды на то, кого бы он хотел видеть партнёром, принижая заслуги своего нынешнего напарника. Причиной такого отношения Ферстаппена, по версии издания, являются две победы Переса в начале минувшего сезона, которые якобы привели Ферстаппена в ярость.

В минувшем сезоне Серхио Перес часто подвергался критике после ряда неудачных выступлений.