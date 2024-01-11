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В «Альфа Таури» сообщили, что в «Ред Булл» изначально были против перехода Риккардо

В «Альфа Таури» сообщили, что в «Ред Булл» изначально были против перехода Риккардо
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Генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер сообщил, что руководство команды «Ред Булл» изначально не хотело отпускать своего резервного пилота Даниэля Риккардо в середине сезона.

«Изначально нам отказали, ответив, что Даниэль — запасной пилот «Ред Булл» и это не изменится.

Но потом, в течение месяца, мы продолжали задавать этот вопрос. В какой-то момент Кристиан Хорнер подошёл к нам и сказал: «Мы проводим тесты в Сильверстоуне, может быть, посмотрим на него». Затем Хельмут Марко добавил: «Да, почему бы и нет?»

Почему он так был нужен нам? У Даниэля есть большой опыт, который может помочь нам с настройками на любых трассах. Также Даниэль — настоящий ориентир для Юки. Всего за одну неделю он привнёс в команду невероятное количество энергии. Наши механики были в восторге.

Перемена была нелёгкой, но в конце концов она оказала действительно положительный эффект», — приводит слова Байера Motorsport-Magazin.

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