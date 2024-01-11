В мотоциклетном зачёте «Дакара» вновь сменился лидер после первой части 6-го этапа

Сегодня, 11 января, проходила первая часть шестого этапа ралли-рейда «Дакар»-2024 в зачёте мотоциклов. Особенностью двухдневного шестого этапа является то, что сегодня гонщики должны были остановиться на следующей контрольной точке после наступления дедлайна в 16:00 мск и завтра продолжить своё выступление.
12 мотоциклистов успели добраться до точки 38/F — и быстрейшим из них стал Адриен ван Беверен на «Хонде». Второе время досталось его партнёру по команде Рики Брабеку, который отыграл у Росса Бранча шесть с половиной минут и перехватил лидерство в общем зачёте. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо откатился на третью строчку, а топ-5 замыкают ван Беверен и Тоби Прайс.
«Дакар»-2024. Мотоциклы. Результаты на точке F (топ-5):
1. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) — 06:30,39.
2. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) + 01,21.
3. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +01,49.
4. Даниэль Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +03,32.
5. Лусиано Бенавидес (Husqvarna Factory Racing) +06,07.
Не обошлось и без проблем. Уже после 39 километров из-за технических проблем сошёл Скайлер Хоус, который накануне занимал 13-е место общего зачёта. Кроме того, более полутора часов потерял Пабло Кинтанилья — чилийцу не хватило топлива, из-за чего он остановился до зоны дозаправки. Кинтанилья шёл шестым и боролся за победу.
«Дакар»-2024. Мотоциклы. Общий зачёт на точке F:
1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 25:40.50.
2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +2.48.
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +11.03.
4. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +13.02.
5. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +28.17.
6. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) +28.28.
7. Даниэль Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +36.08.
8. Лусиано Бенавидес (Husqvarna Factory Racing) +46.35.
9. Штефан Свитко (Slonaft Rally Team / KTM) +1:03.13.
10. Хоан Барреда Борт (Hero Motorsports Team Rally) +1:12.52.