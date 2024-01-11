В мотоциклетном зачёте «Дакара» вновь сменился лидер после первой части 6-го этапа

Сегодня, 11 января, проходила первая часть шестого этапа ралли-рейда «Дакар»-2024 в зачёте мотоциклов. Особенностью двухдневного шестого этапа является то, что сегодня гонщики должны были остановиться на следующей контрольной точке после наступления дедлайна в 16:00 мск и завтра продолжить своё выступление.

12 мотоциклистов успели добраться до точки 38/F — и быстрейшим из них стал Адриен ван Беверен на «Хонде». Второе время досталось его партнёру по команде Рики Брабеку, который отыграл у Росса Бранча шесть с половиной минут и перехватил лидерство в общем зачёте. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо откатился на третью строчку, а топ-5 замыкают ван Беверен и Тоби Прайс.

«Дакар»-2024. Мотоциклы. Результаты на точке F (топ-5):

1. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) — 06:30,39.

2. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) + 01,21.

3. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +01,49.

4. Даниэль Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +03,32.

5. Лусиано Бенавидес (Husqvarna Factory Racing) +06,07.

Не обошлось и без проблем. Уже после 39 километров из-за технических проблем сошёл Скайлер Хоус, который накануне занимал 13-е место общего зачёта. Кроме того, более полутора часов потерял Пабло Кинтанилья — чилийцу не хватило топлива, из-за чего он остановился до зоны дозаправки. Кинтанилья шёл шестым и боролся за победу.

«Дакар»-2024. Мотоциклы. Общий зачёт на точке F:

1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 25:40.50.

2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +2.48.

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +11.03.

4. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +13.02.

5. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +28.17.

6. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) +28.28.

7. Даниэль Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +36.08.

8. Лусиано Бенавидес (Husqvarna Factory Racing) +46.35.

9. Штефан Свитко (Slonaft Rally Team / KTM) +1:03.13.

10. Хоан Барреда Борт (Hero Motorsports Team Rally) +1:12.52.