Дженсон Баттон назвал две сильнейших пары пилотов в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон объяснил, что считает пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла вместе с гонщиками «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри лучшими парами, которые выступают в «Королевских гонках».

«Есть несколько сильных составов пилотов. Нельзя пройти мимо пары пилотов «Мерседеса». Я знаю Льюиса, мы были товарищами по команде в течение трёх лет, и то, что Джордж настолько сблизился с Льюисом, впечатляет.

Молодые пилоты «Макларена» тоже очень сильны. Оскар, имея год за плечами, станет более стабильным в сезоне-2024. Очевидно, что у него были проблески великолепных результатов [в 2023 году], но тогда стабильности просто не было, я думаю, что в итоге он набрал меньше половины очков, чем Ландо.

Но во втором сезоне в команде, я думаю, он будет конкурентоспособен. Так что эти два пилота, безусловно, также немного продвинут «Макларен» вперёд», – приводит слова Баттона PlanetF1.