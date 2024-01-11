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«Это большая потеря». Чемпион Формулы-1 — об уходе Штайнера из «Хааса»

«Это большая потеря». Чемпион Формулы-1 — об уходе Штайнера из «Хааса»
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Экс-пилот Формулы-1 Деймон Хилл, который является чемпионом мира 1996 года, отреагировал на увольнение Гюнтера Штайнера с поста руководителя «Хааса».

«Гюнтер стал в некотором роде знаменитостью благодаря знаменитому сериалу Netflix и закулисным съёмкам о нём. У него потрясающий характер, он очень решительный, очень уверенный в себе и в том, что говорит.

Он хотел побеждать, я не знаю истинной причины ухода, но это большая потеря для автоспорта, потому что он нравился фанатам, он привлекал людей, он был откровенным, но, возможно, не добился результатов, которых хотел Джин Хаас [владелец команды]», – приводит слова Деймона Хилла Sky Sports.

Напомним, накануне, 10 января, стало известно, что Гюнтер Штайнер покинул свой пост после 10 лет работы в команде из-за разногласий с владельцем команды Джином Хаасом. Новым руководителем стал японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

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Источник: Гюнтеру Штайнеру не дали посетить базу «Хааса» и попрощаться с командой
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