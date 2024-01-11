Владелец «Хааса» высказался о сотрудничестве с «Феррари» в Формуле-1

Джин Хаас, владелец команды Формулы-1 «Хаас», высказался о сотрудничестве с «Феррари».

«Феррари» была очень добра к нам. Они с нами с первого дня, они создают невероятные двигатели. Их подвеска чрезвычайно хороша. Мы использовали многое из их оборудования. Оно работает действительно хорошо.

Они помогают нам. Мне стыдно, что мы не смогли добиться большего успеха, но в будущем я хочу воспользоваться преимуществами хорошего оборудования, которого нет у многих других команд. Мы очень рады остаться с «Феррари».

Я надеюсь, что мы сможем помочь им с точки зрения надёжности. В будущем, когда «Заубер» («Стейк») откажется от моторов Ferrari, мы будем единственной клиентской командой «Феррари». Возможно, они захотят привлечь ещё одного-двух клиентов. Возможно, они будут довольны нами. Но мы должны добиваться большего. Мы не можем так сильно отставать от «Феррари». Нам нужно быть ближе к ним», – приводит слова Джина Хааса PlanetF1.