Новый гиперкар De Tomaso выйдет в этом году. Это первая за 20 лет машина итальянской марки

Компания De Tomaso Automobili объявила о том, что первый серийный экземпляр гиперкара P72 будет выпущен во второй половине 2024 года. Автомобиль будет создан в сотрудничестве с немецкой компанией HWA и станет отсылкой к гоночному спорткару 1960-х.

De Tomaso P72 впервые был представлен в 2019 году, когда на Фестивале скорости в Гудвуде состоялись заезды предсерийного прототипа. Дизайн машины разработал Джоуин Вонг, который вдохновлялся моделью P70, созданной в 1965 году для гонок спорткаров.

Права на видео принадлежат Goodwood Road Racing Company. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Goodwood Road & Racing.

В основе автомобиля карбоновый монокок, построенный по стандартам спортпрототипов класса LMP1. В движение P72 приводится пятилитровым двигателем Ford Coyote V8, тюнингованным специалистами Roush Performance. В общей сложности в De Tomaso планируют выпустить 72 таких автомобиля, их стоимость — € 750 тыс.

De Tomaso P72 Фото: De Tomaso Automobili

В будущем в De Tomaso планируют представить трековую версию этой машины — P900. Она, в отличие от P72, получит атмосферный двигатель V12 и будет выпущена тиражом в 18 экземпляров. Приобрести такой автомобиль можно будет за € 2,74 млн.

Марка De Tomaso была основана в 1959 году. Компания специализировалась на выпуске спорткаров, а также автомобилей для «формульных» гонок. Автомобили De Tomaso выступали даже в Формуле-1 — в 1970 году компания спроектировала болид для команды «Уильямс», однако проект получился неконкурентоспособным и был закрыт. В начале 2000-х из-за финансовых проблем De Tomaso была ликвидирована, но позже возрождена новыми владельцами. Последний на данный момент автомобиль De Tomaso — Qvale Mangusta — был выпущен в 2004 году.