В Porsche протестировали электрический Macan при 30-градусных морозах

Компания Porsche активно тестирует кроссовер Macan нового поколения, который будет работать на электрической тяге. В общей сложности электромобиль преодолел уже более 3,5 млн километров на тестовых трассах и дорогах общего пользования.

Тесты электрического Porsche Macan Фото: Porsche

При этом в Porsche испытывают автомобиль в экстремальных условиях бездорожья. Согласно сообщению компании, электрический Macan хорошо себя проявил как в 30-градусные морозы в Скандинавии, так и при температуре 50 градусов тепла в Калифорнии.

Тесты электрического Porsche Macan Фото: Porsche

Электрический Porsche Macan будет построен на базе новой платформы Premium Platform Electric (PPE), созданной совместно с инженерами Audi. Автомобиль получит систему активной аэродинамики, а за счёт работы в аэродинамической трубе коэффициент сопротивления воздуху удалось снизить с 0,35 у прежней модели до 0,25.

Тесты электрического Porsche Macan Фото: Porsche

Кроме того, в Porsche отмечают, что запас хода автомобиля превысит 500 километров, а за счёт технологии быстрой зарядки восполнять запас энергии с 10 до 80 процентов Macan будет меньше чем за 22 минуты.

Официальная премьера автомобиля ожидается в 2024 году.