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«Вернёмся к делам». В «Астон Мартин» показали работу Алонсо в межсезонье

«Вернёмся к делам». В «Астон Мартин» показали работу Алонсо в межсезонье
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Пресс-служба британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» поделилась с фанатами свежими фотографиями. Гоночный коллектив продемонстрировал работу 42-летнего испанского пилота Фернандо Алонсо на симуляторе в межсезонье.

«Вернёмся к делам», — говорится в описании к фото.

Фото: https://twitter.com/AstonMartinF1

Фото: https://twitter.com/AstonMartinF1

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Алонсо занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. Чемпионом стал голландский гонщик Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл» (575 баллов). Товарищ Алонсо по команде Лэнс Стролл был 10-м (74 очка). «Астон Мартин» в Кубке конструкторов 2023 года занял пятое место, набрав 280 очков.

Недавно Алонсо показал приобретённый спорткар Aston Martin Vantage DTM.

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