Владелец «Хааса» рассказал, чем новый руководитель команды Комацу отличается от Штайнера

Владелец команды Формулы-1 «Хаас» Джин Хаас дал комментарий по поводу назначения Аяо Комацу на пост руководителя своей команды. Ранее эту должность занимал Гюнтер Штайнер.

«Аяо работает в команде с самого первого дня и знает все её тонкости. Когда мы отправимся в Бахрейн, нам нужно, чтобы наша машина позволяла нам бороться. Возможно, если мы применим более управленческий и инженерный подход, то получим преимущества. Посмотрим. Я думаю, у Гюнтера был более человечный подход ко всему, что касалось работы с людьми. У него очень хорошо получалось с ними взаимодействовать. Аяо смотрит на вещи, основываясь на статистике – он видит, что получается плохо, а где можно добиться большего. Это другой подход. А нам действительно было нужно что-то другое, потому что дела у нас были не очень», — приводит слова Хааса пресс-служба Формулы-1.