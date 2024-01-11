Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Владелец «Хааса» рассказал, чем новый руководитель команды Комацу отличается от Штайнера

Владелец «Хааса» рассказал, чем новый руководитель команды Комацу отличается от Штайнера
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец команды Формулы-1 «Хаас» Джин Хаас дал комментарий по поводу назначения Аяо Комацу на пост руководителя своей команды. Ранее эту должность занимал Гюнтер Штайнер.

«Аяо работает в команде с самого первого дня и знает все её тонкости. Когда мы отправимся в Бахрейн, нам нужно, чтобы наша машина позволяла нам бороться. Возможно, если мы применим более управленческий и инженерный подход, то получим преимущества. Посмотрим. Я думаю, у Гюнтера был более человечный подход ко всему, что касалось работы с людьми. У него очень хорошо получалось с ними взаимодействовать. Аяо смотрит на вещи, основываясь на статистике – он видит, что получается плохо, а где можно добиться большего. Это другой подход. А нам действительно было нужно что-то другое, потому что дела у нас были не очень», — приводит слова Хааса пресс-служба Формулы-1.

Материалы по теме
Уволен самый яркий босс Формулы-1. Что теперь будет с бывшей командой Мазепина?
Уволен самый яркий босс Формулы-1. Что теперь будет с бывшей командой Мазепина?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android