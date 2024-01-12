Хельмут Марко сделал заявление о новом контракте с «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил появившуюся ранее инсайдерскую информацию о его новом контракте с австрийской командой. Напомним, недавно сообщалось, что Хельмут будет оставаться в «Ред Булл» в течение ещё трёх лет. Марко эти данные подтвердил.

«Новый контракт будет действовать до конца 2026-го», — приводит слова Марко издание Salzburger Nachrichten.

В настоящий момент Хельмуту 80 лет.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам прошедшего сезона Формулы-1. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен. По окончании сезона на счету австрийского гоночного коллектива оказалось 860 очков.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поведал, как отучал Марко от ранних звонков.