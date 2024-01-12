Адриен ван Беверен выиграл 6-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов, Брабек вышел в лидеры

Сегодня, 12 января, завершился шестой этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте мотоциклов. Напомним, этот этап характеризовался определёнными особенностями: первая его часть проходила вчера (гонщики должны были остановиться на следующей контрольной точке после наступления дедлайна в 16:00 мск, а сегодня они продолжили выступление). В результате победителем этапа стал Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team), вторым был Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team), а топ-3 замкнул Рики Брабек (Monster Energy Honda Team), ставший в результате лидером.
«Дакар»-2024, шестой этап. Мотоциклы:
1. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) — 7:57,29.
2. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +4,13.
3. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +5,02.
4. Даниел Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +6,55.
5. Росс Бранч (Hero Factory) +09:40.
6. Лусиано Бенавидес (Husqvarna Factory) +10:39.
7. Хосе-Игнасио Корнехо Флоримо (Honda Factory) +15:49.
8. Кевин Бенавидес (KTM Factory) +16:05.
9. Штефан Свитко (KTM) +21:19.
10. Жан-Лу Лепан (KTM)+26:24.
Общий зачёт пилотов после шести этапов:
1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 27:11.21.
2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +0.51.
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +8.14.
4. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +9.21.