Адриен ван Беверен выиграл 6-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов, Брабек вышел в лидеры

Сегодня, 12 января, завершился шестой этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте мотоциклов. Напомним, этот этап характеризовался определёнными особенностями: первая его часть проходила вчера (гонщики должны были остановиться на следующей контрольной точке после наступления дедлайна в 16:00 мск, а сегодня они продолжили выступление). В результате победителем этапа стал Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team), вторым был Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team), а топ-3 замкнул Рики Брабек (Monster Energy Honda Team), ставший в результате лидером.

«Дакар»-2024, шестой этап. Мотоциклы:

1. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) — 7:57,29.

2. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +4,13.

3. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +5,02.

4. Даниел Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +6,55.

5. Росс Бранч (Hero Factory) +09:40.

6. Лусиано Бенавидес (Husqvarna Factory) +10:39.

7. Хосе-Игнасио Корнехо Флоримо (Honda Factory) +15:49.

8. Кевин Бенавидес (KTM Factory) +16:05.

9. Штефан Свитко (KTM) +21:19.

10. Жан-Лу Лепан (KTM)+26:24.

Общий зачёт пилотов после шести этапов:

1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 27:11.21.

2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +0.51.

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +8.14.

4. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +9.21.